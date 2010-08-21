Винский считает, что Морозу следовало уйти раньше

Коммунистам необходимо либо изменить название партии, либо выйти из либеральной коалиции.

Об этом заявил лидер партии «Народна влада» Иосиф Винский, комментируя по просьбе СМИ мнение лидера крымских коммунистов Леонида Грача о необходимости выхода фракции КПУ из состава нынешней парламентской коалиции.

«Коммунистам нужно или менять название партии, или уходить из коалиции. Одно дело, когда участником коалиции является наша партия, «Народна влада». Мы не противники рыночной экономики, поэтому сотрудничество с либералами не противоречит нашей сущности. Но для коммунистов участие в либеральном правительстве – это абсурд», - сказал И.Винский.

Политик также считает, что новому руководителю Социалистической партии Василию Цушко необходимо неотложно обновить все руководящие кадры в партии.

«Сейчас первое, что нужно сделать Соцпартии, чтобы люди поверили ей – это обновить все руководство на центральном и местном уровне. Ведь уровень поддержки партии достигал 13% населения», - сказал политик.

По словам Винского, сама по себе смена лидера СПУ не предполагает автоматических реформ и перемен к лучшему в партии. В то же время, по мнению, лидера партии «Народна влада», если бы Александр Мороз ушел с поста председателя СПУ еще в 2007 году, социалисты, весьма вероятно, и не потерпели бы такого сокрушительного поражения на выборах в Верховную Раду.