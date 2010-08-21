Кравчук считает, что независимости Украины ничего не грозит
Первый Президент очертил проблемы
Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК считает, что независимости Украины ничего не угрожает.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.
«Конечно, сказать, что есть страны в мире, которые могут сказать, что они гарантированы от любых угроз – это будет преувеличением», - заметил Л.КРАВЧУК.
По его словам, есть страны могучие, как, например, Соединенные Штаты Америки, которые определяют не только свою национальную политику, но и серьезно влияют на мировую политику.
По мнению Л.КРАВЧУКА, независимость и национальные интересы США защищены лучше, чем в Украине. «Но говорить о том, что сегодня появились большие угрозы для национальной безопасности, для защиты национальных интересов, для независимости Украины, чем были четыре-пять лет назад, я бы так вопрос не ставил», - сказал Л.КРАВЧУК.
Также он сказал, что Украина имеет конкретные проблемы, которые нужно решать. Это касается экономики и политики, отношений с другими странами, в частности, с Россией. В то же время, по его словам, в 1991 году было больше угроз для Украины, чем сегодня.
Кроме того, по словам Л.КРАВЧУКА, за последнее время уровень коррупции в Украине не снизился, а вырос.
Также первый Президент считает, что Украина будет более сильной и независимой, когда будут проводиться необходимые реформы. «Реформ в Украине как не было, так и нет», - считает Л.КРАВЧУК.