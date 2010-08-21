Что думают нардепы о возобновлении игрального бизнеса

Депутаты не исключают, что скоро азартные игры будут вновь доступны, но только для богатых.

Об этом свидетельствует переданный агентству УНИАН экспертный опрос, проведенный Институтом Горшенина.

Как известно, на сегодняшний день игорный бизнес в Украине запрещен на законодательном уровне.

В институте отмечают, что Государственный комитет предпринимательства и Министерство финансов Украины планируют подать на рассмотрение Кабинета министров законопроект об игорном бизнесе, определяющий условия возобновления деятельности последнего на территории Украины. Среди прочего, документ предполагает определить игровыми зонами пятизвёздочные гостиницы по всей стране, а также трёх- и четырёхзвёздочные – в Крыму и курортных городах, запретить игровые автоматы и интерактивные игры, а лицензию сроком на 7 лет оценить в 5 миллионов долларов.

В связи с этим Институт Горшенина попросил депутатов и экспертов дать оценку этим планам и высказать мнение, каким должен быть новый закон об игорном бизнесе.

Народный депутат от Партии регионов Елена БОНДАРЕНКО прогнозирует появление нового законопроекта, потому что сейчас есть необходимость привлечения свободных денег в экономику. «Только нужно разделять солидные казино и обычные заведения c игровыми автоматами, которые на самом деле и являются «раковой опухолью» для нашей страны. Ситуация в дорогих казино совершенно иная. Туда ходят люди с большими деньгами, те, которые явно не разорятся и не станут беднее, когда проиграют там определённую сумму денег. Сейчас речь идёт именно об этом варианте – как получить дополнительный ресурс, который возможен при открытии казино при дорогих отелях, ресторанах или в рекреационных зонах», - пояснила народный депутат.

Действующий закон, запрещающий игорный бизнес вообще, Е.БОНДАРЕНКО считает исключительно политическим и популистским: «Все это понимали – и оппозиция, и коалиция. Но тогда мы все были заложниками ситуации. Если бы мы не поддержали законопроект, который внесло правительство Юлии ТИМОШЕНКО, о нас бы сказали – вот они, негодяи, способствуют тем, кто наживается на человеческом азарте… А там, как раз, было принято чисто политическое решение: одним махом ликвидировать весь игорный бизнес, не вдаваясь в детали, не руководствуясь зарубежным опытом. Игорный бизнес при этом ушел в подполье, государственная казна лишилась доходного ручейка».

Нынешний же законопроект, по словам народного депутата, продиктован исключительно экономическими интересами государства. «Нужно понимать, что это бизнес для очень обеспеченных бизнесменов, поэтому лицензия на открытие казино будет стоить очень дорого, а государство, в итоге, будет получать налоги», - сказала Е.БОНДАРЕНКО.

Народный депутат от НУ-НС Ирина ГЕРАЩЕНКО также считает действующий закон об игорном бизнесе популистским документом, который не решает проблему, а концентрирует её. «Мы предупреждали коллег, что подобным законом депутаты не искоренят игорный бизнес, а загонят его в тень, создадут новые условия для коррупции и покрывательства нелегальных игорных залов. Бюджет лишится немалой части дохода, милиция раз в месяц будет накрывать какой-нибудь зальчик с игровыми автоматами, но вся эта система будет продолжать действовать. К сожалению, всё так и произошло», - отметила народный депутат.

И.ГЕРАЩЕНКО подчеркнула, что Верховная Рада не воспользовалась шансом решить проблему цивилизованно. «Ещё зимой 2008 года было зарегистрировано 4 законопроекта об упорядочении игорного бизнеса. Среди прочего, предлагалось значительное увеличение стоимости лицензий на игорный бизнес, вынесение подобных заведений за пределы города, запрет таких залов вблизи учебных заведений, другие нормы, принятые в европейских странах. Но тогда у ВР на протяжении полутора лет не нашлось времени рассмотреть эти законопроекты, они блокировались даже на уровне профильного комитета ВР по вопросам предпринимательства. И только когда произошла трагедия в Днепропетровске, когда в результате взрыва в игорном зале погибли люди, парламент наспех принял популистский закон, запретивший игорный бизнес. Как и любой документ, принятый наспех, он оказался несовершенен. Я считаю, что нужно вернуться к дискуссии по этой проблеме и принять закон, который бы отвечал европейским нормам и стандартам», - заявила И.ГЕРАЩЕНКО.

Народный депутат от БЮТ Сергей ВЛАСЕНКО считает некоторые позиции предполагаемого законопроекта неоправданными: «Если игорный бизнес будет размещаться только в пятизвёздочных гостиницах, а в Крыму в трёх- и четырёхзвёздочных, то это означает, что мы нарушаем принцип паритетности ведения бизнеса и отдаём преференции одному конкретному виду бизнеса».

Относительно предлагаемой стоимости лицензии он отметил: «Я уверен, что, например, казино в пятизвёздочном отеле в Киеве и казино в пятизвёздочном или трёх- и четырёхзвёздочном в Крыму – это два разных по оборотам казино, и брать с них одинаковую плату, наверно, некорректно по многим причинам, в первую очередь – экономическим».

Председатель Комитета защиты предпринимательства при оппозиционном правительстве Оксана ПРОДАН считает целесообразным принятие нового закона об игорном бизнесе, если азартные игры будут доступны исключительно самым обеспеченным. «Исходя из того, что игорный бизнес всё равно существует – где-то легально, где-то полулегально – вводить его на законодательном уровне для богатых людей, например, в казино и гостиницах, – это нормально, а игорный бизнес для тех людей, с которых «выдирались» деньги в автоматах – это то, чего нам не надо», - заявила эксперт.

Она полагает, что закон о полном запрете игорного бизнеса был принят от безысходности. «В комитете у Наталии КОРОЛЕВСКОЙ (Комитет ВР по вопросам предпринимательства и промышленной политики) достаточно долго и жёстко готовили законопроект по игорному бизнесу. Проблемы возникали именно из-за интересов владельцев: украинского и российского бизнеса. Они не давали провести нормальный законопроект, который бы учитывал интересы страны и людей, а не лоббировал интересы отдельных групп», - сказала О.ПРОДАН.

Относительно интерактивных игр ее позиция однозначна: «Не должно быть никаких интерактивных игр, не должно быть никаких «одноруких бандитов». Хотите игорный бизнес? Вот вам казино – дорогое. Если ты хочешь играть, значит у тебя должна быть такая возможность. Нет возможности – извини. Это не хлеб – без него прожить можно».