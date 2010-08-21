Шкиряк возглавил партию

Лидер гражданского объединения «Новый Киев» Зорян ШКИРЯК избран председателем Социально-Христианской партии Украины.

Такое решение было принято на VII внеочередном съезде партии, который состоялся сегодня в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе ГО «Новый Киев».

За избрание З.ШКИРЯКА председателем партии проголосовали 50 из 51 делегата съезда.

В своем обращении к делегатам съезда, гостям и представителям СМИ З.ШКИРЯК сказал: «Сегодня СХП получила второе рождение. Несмотря на то, что партия существует с 2004 года, часто она была разменной монетой политиков для решения их личных вопросов, что негативно отразилось на ее развитии. Вопреки всем обстоятельствам партия устояла и сохранилась. С приходом в ряды СХП активистов «Нового Киева» начнется качественно новое и эффективное развитие нашей политической силы как в столице, так и в регионах страны».

З.ШКИРЯК заявил, что СХП будет принимать участие в ближайших выборах в местные советы, отметив, что сейчас это не является самоцелью для партии: «Я прекрасно понимаю, что за два месяца мы не сможем масштабно развернуться и провести качественную избирательную кампанию по всей Украине, потому что на модернизацию партии нужно время».

При этом он заявил, что столичная команда кандидатов в районные советы от СХП будет сформирована на базе активистов ГО «Новый Киев», которое в последнее время получило весомую поддержку киевлян.

«Сегодня главная задача СХП – это формирование мощных и эффективных организационных структур на территории всей Украины для подготовки и участия в будущих выборах в Верховную Раду, Киевсовет, областные и районные советы по всей стране. Также мы планируем принимать участие в выборах мэра столицы», - сказал лидер партии.

З.ШКИРЯК подтвердил необходимость проведения ребрендинга СХП в ближайшее время. «Мы живем в заполитизированном обществе, которое динамично развивается. Безусловно, учитывая конъюнктуру политического поля и желание избирателей, мы обязаны провести ребрендинг СХП. Уже в ближайшее время мы представим новую программу развития партии и качественно новый, европейский подход к формированию идеологических принципов. Но главными из них для нашей политической силы навсегда останутся – европейский вектор развития Украины, экономическая независимость, социальное равенство и развитие гражданского общества на основе принципов христианской морали», - подчеркнул З.ШКИРЯК.

Также на съезде была принята новая редакция устава СХП, создана пресс-служба СХП, избраны руководящие органы партии.

Первым заместителем председателя СХП избран руководитель Киевского городского штаба ГО «Новый Киев» Олег МОСКАЛЕНКО.

Экс-председатель СХП Владимир ВЛАДЫКО возглавил Центральный секретариат партии.

Ранее Киевскую городскую организацию СХП возглавил заместитель председателя правления ГО «Новый Киев» Дмитрий СМАГЛИЙ.