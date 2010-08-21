Могилев стал «специальным» генерал-лейтенантом

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ присвоил министру внутренних дел Украины Анатолию МОГИЛЕВУ специальное звание генерал-лейтенанта милиции.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Также этим указом звание генерала внутренней службы Украины присвоено генеральному директору Национального музея «Чернобыль» Ивану ГЛАДУШУ.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ присвоил специальное звание генерал-майора милиции: начальнику Департамента оперативной службы Министерства внутренних дел Николаю ВОРОНИНУ, начальнику Департамента Государственной службы по борьбе с экономической преступностью Министерства внутренних дел Валерию КОРЯКУ, заместителю министра внутренних дел Украины – начальнику Главного штаба Анатолию ЛАЗАРЕВУ, начальнику Департамента Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Валерию ЛОЗОВОМУ, заместителю министра внутренних дел – начальнику милиции общественной безопасности Виктору РАТУШНЯКУ, начальнику Департамента оперативно-технических мероприятий Министерства внутренних дел Геннадию РЕПИНУ, заместителю министра внутренних дел Украины – начальнику Главного следственного управления Василию ФАРИННИКУ.