Уровень поддержки новой власти падает стремительно (опрос Центра Разумкова)

Более 50% украинцев считают, что ситуация в государстве развивается в неправильном направлении.

Такие выводы были сделаны по результатам переданного агентству УНИАН опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

В частности, согласно опросу, в первой половине 2010 года, после президентских выборов, в Украине наблюдался существенный рост социальных ожиданий, связанных со сменой власти. В частности, это нашло проявление в росте доли тех, кто считал, что «события в Украине развиваются в правильном направлении» (до 42,7% в мае 2010 года, тогда как 32,6% считали, что события развиваются в неправильном направлении).

Однако на протяжении последних двух месяцев уровень оптимизма в обществе существенно снизился, отмечают эксперты. По данным опроса, лишь 25,6% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении и 50,4% – что в неправильном.

В то же время, по сравнению с маем, меньше стало тех, кто считает, что новая власть оправдала их надежды (в мае таких было 24,8%, в августе – 16,2%), а доля тех, кто считает, что нынешняя власть лучше, чем прежняя, сократилась с 49,2% до 33,6%.

Вместе с тем, относительное большинство респондентов (48,4%) придерживается мысли, что действия Президента Виктора ЯНУКОВИЧА в первую очередь направлены на защиту собственных интересов и интересов своего политического окружения, 32,8% считают, что его действия в первую очередь направлены на защиту национальных интересов (в мае соотношение этих показателей составляло соответственно 30,1% и 49,9%).

Кроме того, по сравнению с маем существенно снизился уровень поддержки действий органов власти и высших должностных лиц государства. Так, доля респондентов, которые полностью поддерживают деятельность Президента Украины, снизилась с 39,7% в мае до 22,5% в августе. Доля тех, кто полностью поддерживает деятельность правительства, – с 26,7% до 14,3%. А доля тех, кто полностью поддерживает деятельность Верховной Рады Украины, – с 19,3% до 10,9%.

Что касается отдельных политических фигур, то уровень полной поддержки действий премьер-министра Николая АЗАРОВА за указанный период снизился с 31,7% до 16,9%, председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА – с 15,1% до 9,9%, вице-премьера Сергея ТИГИПКО – с 27,8% до 20,6%.

При этом поддержка оппозиционных политиков фактически не изменилась и осталась на низком уровне – полностью поддерживали деятельность Юлии ТИМОШЕНКО в мае 10,6% респондентов, в августе – 10,5%, Арсения ЯЦЕНЮКА – соответственно 8,8% и 7,8%, Виктора ЮЩЕНКО – соответственно 3,4% и 2,7%.

В опросе, который проводился 10-15 августа, приняли участие 2009 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, Киеве и Крыму по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям.

Опрос проводился в 129 населенных пунктах (75 городских и 54 сельских).

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.