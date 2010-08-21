Если бы референдум относительно независимости Украины проходил сегодня (опрос)

Почти половина граждан считают, что Украина не является действительно независимым государством.

Такие выводы были сделаны по результатам переданного агентству УНИАН опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 10 по 15 августа.

В частности, если бы референдум относительно провозглашения государственной независимости Украины проходил сегодня, поддержали бы независимость 59,1% опрошенных, что является одним из наивысших показателей за все время, когда проводились подобные опросы, отмечают в Центре Разумкова.

В то же время, количество тех, кто положительно отвечает на вопрос, является ли Украина действительно независимым государством, и тех, кто отвечает отрицательно, приблизительно равно (соответственно 43,2% и 44,7%).

Доля тех, кто считает, что Украина является действительно независимым государством, выше, чем в 2006-2008 годах, однако ниже, чем в 2005 году.

Относительное большинство опрошенных считают, что их семья больше потеряла от получения Украиной независимости, чем выиграла (соответственно 41,7% и 26,3%).

Большинство граждан Украины (57,2%) считают День Независимости праздником (16,7% опрошенных ответили, что День Независимости для них – «действительно большой праздник», 40,5% – «обычный праздник, как и другие официальные праздники»). 31,9% дают ответ, что для них это «не праздник, а обычный выходной день», 7,9% – что вообще «этот день должен быть рабочим».

В опросе приняли участие 2009 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, Киеве и Крыму по выборке, которая представляет взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям.

Опрос проводился в 129 населенных пунктах (75 городских и 54 сельских поселений).

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.