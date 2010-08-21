БЮТ: власть фактически закрыла программу выдачи квартир

Власть фактически ликвидировала программу выдачи квартир очередникам, заявляет экс-министр труда и социальной политики, член партии «ВО «Батькивщина» Людмила ДЕНИСОВА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

Л.ДЕНИСОВА напомнила, что недавно Кабмин Николая АЗАРОВА принял постановление № 719, которое предусматривает уменьшение в 2,6 раза финансирование Государственного ипотечного учреждения, которое обеспечивает квартирами граждан, стоящих на очереди.

По словам Л.ДЕНИСОВОЙ, это означает, что программа, которую начало правительство Юлии ТИМОШЕНКО по выдаче квартир людям, ожидавших их не один десяток лет, будет фактически ликвидирована.

«Такая позиция власти недопустима по отношению к людям. Ведь далеко не каждая семья может позволить себе купить квартиру или получить банковский кредит на покупку жилья», - сказала она.

«Власть должна в сложной экономической ситуации, которая сейчас сложилась в Украине, поддерживать своих граждан, а не сокращать социальные расходы и замораживать заработные платы», - отметила Л.ДЕНИСОВА.