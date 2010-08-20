На шахте «Ореховская» горноспасатели тушат пожар

В Луганской области на шахте «Ореховская» (г. Краснодон) в настоящее время горноспасатели ведут работы по тушению пожара.

Этот факт в 20.40 подтвердили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке.

В пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины рассказали, что пожар на шахте произошел сегодня ночью в 3.35: возникло возгорание в конвейерном уклоне 1-й северной лавы на горизонте 490 метров.

В момент аварии в шахте находилось 87 горняков, все они оперативно были выведены на поверхность, никто не пострадал. На предприятие прибыли горноспасатели, был развернут штаб по ликвидации аварии.

По словам заместителя председателя первичной профсоюзной организации шахты «Ореховская» Александра ВОЛОДСКОГО, в шахте вначале не было слышно запаха гари, горняки заметили возгорание, когда из-за перемычки выработанного пространства на конвейерную ленту вывалилась горящая породная масса. Шахтеры ее смогли потушить самостоятельно, но после этого, из-за перемычки появились новые очаги возгораний.

«О ситуации сразу был оповещен диспетчер, срочно проведен комплекс необходимых в таких случаях мер», - сказал профсоюзный чиновник.

На шахте было принято решение для полной ликвидации аварии использовать систему пожаротушения «Кобра», которую около 15.00 доставили к месту возгорания.

В ПРУПе отметили, что работы по добыче в шахте полностью приостановлены. Возобновить добычу угля можно будет только после полного остывания горных пород и дегазации горных выработок.

Для установления причин аварийной ситуации на шахте «Ореховская» создана комиссия специального расследования.