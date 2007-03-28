Ющенко и Янукович обсуждают политическую ситуацию в стране

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ обсуждают политическую ситуацию в стране и итоги визита премьера в Брюссель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила руководитель информационного управления Секретариата Президента Лариса МУДРАК.

В частности, по ее словам, встреча продолжается уже больше часа, стороны обсуждают итоги вчерашнего визита В.ЯНУКОВИЧА в Брюссель, а также политическую ситуацию в Украине.

Л.МУДРАК добавила, что встреча проходит по инициативе премьера.