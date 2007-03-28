Ющенко и Янукович обсуждают политическую ситуацию в стране
15:11, 28 марта 2007Политика
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Встреча продолжается уже больше часа
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ обсуждают политическую ситуацию в стране и итоги визита премьера в Брюссель.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила руководитель информационного управления Секретариата Президента Лариса МУДРАК.
В частности, по ее словам, встреча продолжается уже больше часа, стороны обсуждают итоги вчерашнего визита В.ЯНУКОВИЧА в Брюссель, а также политическую ситуацию в Украине.
Л.МУДРАК добавила, что встреча проходит по инициативе премьера.
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