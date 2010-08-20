Экс-посол Щербак: США не помогают Украине, потому что «руки связаны»

Бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Юрий ЩЕРБАК считает, что у правительства США «руки связаны» помочь Украине в борьбе за демократические свободы из-за зависимости от России.

Такое мнение он высказал в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

В частности, по его словам, эта зависимость от России заключается в вопросе транспортировки США своих военнослужащих и оборудования в Афганистан: «Поэтому они (правительство США) сейчас сохраняют осторожное молчание, что не означает, что пресса хранит молчание. Там нарастает волна, особенно республиканская, против ОБАМЫ и его политики, против игнорирования ситуации в Украине. Это будет иметь продолжение на выборах, которые должны состояться в ноябре в США».

Как сказал Ю.ЩЕРБАК, «если есть кто-то, кто занимается PR Украины от правящей группы, они должны за голову схватиться и быть очень обеспокоенными. Идет везде системная чрезвычайно негативная информация об Украине». По его наблюдению, западная пресса, западные институты обеспокоены свертыванием демократических процессов в стране и отмечают отсутствие реформ. «Этот режим начинают называть авторитарным, идет большая обеспокоенность по поводу возвращения в советское прошлое… Это чрезвычайно плохая реклама Украины... Мы не выполняем своих международных обязательств», - сказал экс-посол.

Ю.ЩЕРБАК уверен, что большинство населения не поддерживает действия нынешней власти, а оппозиционные политические партии не выполняют своих функций.

«Я убежден, что минимум 50% избирателей и народа есть в оппозиции, но в пассивной. Как когда-то сказал Никсон, есть молчаливое большинство в стране. И у нас есть молчаливое большинство, которое против того, что происходит по разным параметрам. Но они (люди, которые не поддерживают власть) не организованы, не объединены в оппозицию. А политические партии не понимают, что когда-нибудь, не дай Боже, их в один «столыпинский» вагон загонят и они там будут решать свои вопросы, когда уже будут ехать в известном направлении», - отметил Ю.ЩЕРБАК.