Движение «Стоп цензуре!» будет действовать по совету Януковича

Журналистская инициатива Общественное движение «Стоп цензуре!» призывает работников СМИ воспользоваться обещанием Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА заставить главу СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО и других должностных лиц отвечать на запросы журналистов и начинает собирать запросы медийщиков в государственные учреждения, которые остались без ответа.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Общественного движения «Стоп цензуре!», факты игнорирования журналистских запросов принимаются на e-mail движения: censor.stop@gmail.com.

В пресс-центре напоминают, что вчера в Больших Сорочинцах В. ЯНУКОВИЧ в который раз сказал журналистам, что он против цензуры, а все разговоры о сворачивании свободы слова в Украине считает безосновательными. Вместе с тем Президент заявил, что ожидает от журналистов факты игнорирования их запросов Службой безопасности Украины.

В движении «Стоп цензуре!» отмечают, что без ответа, в частности, остался запрос на имя председателя СБУ В.ХОРОШКОВСКОГО от редакции программы «Окна-Новости» с вопросом, кто финансировал празднование Дня СБУ во Дворце «Украина» с участием звезд российской эстрады (автор - Сергей АНДРУШКО).

Как сообщалось, вчера, 18 августа, В.ЯНУКОВИЧ во время посещения Национальной Сорочинской ярмарки заявил журналистам, что ожидает от представителей СМИ конкретной информации относительно лиц, которые им «мешают писать правду» и препятствуют выполнению профессиональных обязанностей.

«Назовите мне фамилии, назовите мне компанию, собственника. Пока я конкретного ответа не получил», - сказал В. ЯНУКОВИЧ.

Однако сразу же Президент услышал фамилию. Журналистка телеканала СТБ Наталья СОКОЛЕНКО назвала фамилию председателя СБУ как должностного лица, которое замалчивает информацию. «Господин Президент! Есть фамилия - ХОРОШКОВСКИЙ. Он на журналистские запросы не отвечает», - сказала журналистка.

В ответ В.ЯНУКОВИЧ пообещал заставить главу СБУ ответить на запросы. «Я готов получить эту информацию от вас конкретно, на какие запросы он вам не ответил. Он вам ответит», - пообещал глава государства.

*** Общественное движение «Стоп цензуре!» создано 21 мая 2010 года. Движение является неформальным объединением журналистов, которое было создано как ответ на притеснения свободы слова в Украине. Это объединение - инициатива украинских журналистов и медийных общественных организаций по отстаиванию свободы слова, предотвращению установления цензуры в Украине, предупреждению препятствования профессиональной деятельности журналистов и нарушения профессиональных стандартов при освещении общественно-политических вопросов.

Общественное движение «Стоп цензуре!» не поддерживает ни одну политическую силу, не финансируется политическими партиями.