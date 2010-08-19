Движение «Стоп цензуре!» будет действовать по совету Януковича
Кто не ответил на журналистский запрос?
Журналистская инициатива Общественное движение «Стоп цензуре!» призывает работников СМИ воспользоваться обещанием Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА заставить главу СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО и других должностных лиц отвечать на запросы журналистов и начинает собирать запросы медийщиков в государственные учреждения, которые остались без ответа.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре Общественного движения «Стоп цензуре!», факты игнорирования журналистских запросов принимаются на e-mail движения: censor.stop@gmail.com.
В пресс-центре напоминают, что вчера в Больших Сорочинцах В. ЯНУКОВИЧ в который раз сказал журналистам, что он против цензуры, а все разговоры о сворачивании свободы слова в Украине считает безосновательными. Вместе с тем Президент заявил, что ожидает от журналистов факты игнорирования их запросов Службой безопасности Украины.
В движении «Стоп цензуре!» отмечают, что без ответа, в частности, остался запрос на имя председателя СБУ В.ХОРОШКОВСКОГО от редакции программы «Окна-Новости» с вопросом, кто финансировал празднование Дня СБУ во Дворце «Украина» с участием звезд российской эстрады (автор - Сергей АНДРУШКО).
Как сообщалось, вчера, 18 августа, В.ЯНУКОВИЧ во время посещения Национальной Сорочинской ярмарки заявил журналистам, что ожидает от представителей СМИ конкретной информации относительно лиц, которые им «мешают писать правду» и препятствуют выполнению профессиональных обязанностей.
«Назовите мне фамилии, назовите мне компанию, собственника. Пока я конкретного ответа не получил», - сказал В. ЯНУКОВИЧ.
Однако сразу же Президент услышал фамилию. Журналистка телеканала СТБ Наталья СОКОЛЕНКО назвала фамилию председателя СБУ как должностного лица, которое замалчивает информацию. «Господин Президент! Есть фамилия - ХОРОШКОВСКИЙ. Он на журналистские запросы не отвечает», - сказала журналистка.
В ответ В.ЯНУКОВИЧ пообещал заставить главу СБУ ответить на запросы. «Я готов получить эту информацию от вас конкретно, на какие запросы он вам не ответил. Он вам ответит», - пообещал глава государства.
*** Общественное движение «Стоп цензуре!» создано 21 мая 2010 года. Движение является неформальным объединением журналистов, которое было создано как ответ на притеснения свободы слова в Украине. Это объединение - инициатива украинских журналистов и медийных общественных организаций по отстаиванию свободы слова, предотвращению установления цензуры в Украине, предупреждению препятствования профессиональной деятельности журналистов и нарушения профессиональных стандартов при освещении общественно-политических вопросов.
Общественное движение «Стоп цензуре!» не поддерживает ни одну политическую силу, не финансируется политическими партиями.