Полиция не располагает информацией, что Данилишин «гостит» в ФРГ

Федеральная полиция Германии не располагает информацией о том, что бывший министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН якобы находится на территории ФРГ.

“У нас нет никакой информации об этих обстоятельствах, не было и никаких вопросов от украинской стороны”, - сказал “Немецкой волне” в среду, 18 августа, пресс-секретарь в штаб-квартире Федеральной полиции в Потсдаме.

Как отмечает радиостанция, именно Федеральная полиция осуществляет, в числе прочего, контроль за пересечением иностранцами границ Германии.

Аналогичный ответ предоставили “Немецкой волне” в Федеральном криминальном ведомстве в Висбадене, которое должно было бы принять соответствующий запрос из Киева, если бы таковой был подан. “Я не могу дать подтверждения этой информации”, - отметил пресс-секретарь.

В Посольстве Украины в Германии о ситуации с Б.ДАНИЛИШИНЫМ узнали из сообщений украинских СМИ и не знают, находится ли экс-министр на территории ФРГ, рассказала “Немецкой волне” пресс-секретарь Наталья ЗЕЛЕНКО.

В свою очередь руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины Юрий БОЙЧЕНКО отказался комментировать радиостанции эту информацию. “Все следственные действия, которые проводит Генпрокуратура по этому делу, являются тайной досудебного следствия. Никаких комментариев у нас по этому поводу нет”, - отметил он.

Как сообщалось, источник в Генеральной прокуратуре заявил еженедельнику “Фокус”, что экс-министр экономики Б.ДАНИЛИШИН скрывается в Германии.

“Вероятно, он находится в Кёльне”, - сказал сотрудник Генпрокуратуры. По его словам, из Украины Б.ДАНИЛИШИН выехал за день до возбуждения уголовного дела. Сейчас экс-министр объявлен в розыск по Украине. Пока неизвестно, дали ли на него запрос в Интерпол, - сообщил источник.

Экс-министра обвиняют в том, что он «умышленно, в пользу третьих лиц, использовал власть и служебное положение вопреки интересам службы, что повлекло тяжелые последствия». Дело связано с проведением закупок аэропортом «Борисполь».

Ущерб, причиненный Б.ДАНИЛИШИНЫМ государству, следствие оценивает в 4,5 млн. грн. По версии обвинителей, госзакупка проводилась без конкурса, в одного участника, чем допустил перерасход средств.