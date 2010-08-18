Эксперт: отмена политреформы будет иметь катастрофические последствия

Отмена политреформы будет иметь катастрофические последствия для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил политолог Алексей ГАРАНЬ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, сегодня уже можно начинать говорить об узурпации власти. «Речь уже идет не просто о монополизации власти, а об узурпации, которая начиналась с решения Конституционного Суда (о вхождении в коалицию народных депутатов на индивидуальной основе – УНИАН), и дальше пошло-поехало, и сейчас - к попыткам отменить политреформу», - сказал политолог.

Он считает, что отмена политреформы будет иметь не только катастрофические последствия для Украины, но и серьезно ударит по международному имиджу государства.

«Я считаю, что это был, в принципе, фатальный шаг – обращение в Конституционный Суд. Я думаю, что это как раз тот пример, когда Партия регионов не подумала, поскольку Конституционный Суд теперь должен давать какой-то ответ. Если он скажет “нет” – это будет удар по ЯНУКОВИЧУ и Партии регионов, если скажет “да” – это создаст внутреннее напряжение в стране», - сказал А.ГАРАНЬ.

По его словам, сегодня в Партии регионов, скорее всего, рассуждают, как выйти из этой ситуации. По его мнению, если Конституционный Суд отменит политреформу, возникнет дискуссия, каким образом имплементировать это решение в жизнь.

А.ГАРАНЬ не исключает, что Президент будет просто использовать это решение КС, как «оружие для давления»: «В случае чего мы будем возвращаться назад».

А.ГАРАНЬ считает, что у власти, если не у самого Президента, то у правящей элиты, большого бизнеса должен сработать инстинкт самосохранения, поскольку сегодняшняя «малорусская» политика нынешней власти может привести к потере независимости.

«Я не знаю, можно ли назвать Россию Солнцем, но украинская власть должна понимать, что, впритык приближаясь к Солнцу, можно не только обжеться, но и сгореть», - сказал А.ГАРАНЬ.

Директор Института Горшенина Владимир ФЕСЕНКО заметил, что парадокс авторитаризма заключается в том, что приводит к увеличению зависимости страны от других центров тяжести, и сейчас это ярко можно наблюдать по Беларуси.

По его мнению, любое решение, подобное отмене политреформы, должно решаться только после референдума. «В частности, это будет референдум и по доверию к Президенту, поскольку речь идет о юридическом расширении его полномочий», - сказал В.ФЕСЕНКО.

Он привел данные социологических опросов разных институтов, которые сегодня показывают небольшое количество людей, поддерживающих президентскую форму правления, в частности, менее 20%. «Так что не все так однозначно», - сказал В.ФЕСЕНКО.