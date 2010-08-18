Попов не знает, где находится Черновецкий

И.о. председателя Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ заявляет, что не знает, где находится мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Об этом он сказал «Газете по-киевски» (№ 154 от 18 августа).

«Где мэр, я не могу сказать. Мы говорим иногда по телефону, раза два в неделю, но где находится Леонид Михайлович, мне по-человечески неудобно спрашивать», – сказал А.ПОПОВ, добавив, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ числится в отпуске до 1 сентября.