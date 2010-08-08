Кто ударил ножом Игоря Маркова?

Газета «Свободная Одесса» требует от милиции скорейшего обнародования обстоятельств инцидента в одном из ресторанов города, в результате которого получил ножевое ранение лидер партии «Родына» Игорь МАРКОВ.

Такой запрос содержится в публикации издания «Марков опять «отличился» - пьяная драка и поножовщина в ресторане», авторы которой выражают предположение, что из банальной «бытовой поножовщины» представители «Родыны» вскоре могут «слепить покушение на жизнь политического деятеля".

Пока еще руководство одесской милиции не отреагировало на публичный запрос «Свободной Одессы», но представитель пресс-службы партии «Родына» Александр ХРИСТОФОРОВ заявил сегодня в интервью канала «Интер», что «информация о ранении лидера одесской оппозиционной партии «Родына», которую распространили ряд одесских и украинских СМИ, не соответствует действительности».

Напомним, одесская телекомпания «Круг» сообщила в одном из выпусков о том, что в драке в одном из ресторанов Одессы получил ножевое ранение в шею, в результате чего госпитализирован и прооперирован в клинике экс-депутат Одесского горсовета Игорь МАРКОВ, возглавляющий партию «Родына».

«И.МАРКОВ прибыл в ресторан на день рождения местного бизнесмена навеселе, что не понравилось некоторым участникам, которые пытались держаться подальше от скандально известного деятеля, - сообщил телеканал «Круг». - Виновник торжества, который пригласил И.МАРКОВА на свой юбилей, сделал ему несколько замечаний. Однако последний продолжал вести себя вызывающе, цепляться к гостям. Возникла драка, в которой И.МАРКОВ получил удар ножом в шею, в тяжелом состоянии был госпитализирован в клинику «Интосана» и прооперирован».

Пресс-служба партии «Родына» не комментирует этот инцидент, однако, прогнозирует телеканал «Круг», вскоре можно ожидать распространения в СМИ, контролируемых лидером партии «Родына», заявления о том, что на их лидера «совершено нападение по политическим мотивам. Хотя в действительности попросту братва гуляла».

При этом «Круг» напомнил о недавних сообщениях ряда СМИ о совершенном нападении на активиста партии «Родына» Андрея КУРЛОВА, который числится охранником. И обнародовал интервью с дежурным врачом Одесской областной клинической больницы Владимиром БОЙКО, который заявил: «А.КУРЛОВ был доставлен в больницу ночью с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости с повреждением крупных сосудов, - сообщил врач-хирург. - Операция прошла успешно. Пациент находится в реанимации, состояние его стабильное, но тяжелое - в результате потери около трех литров крови к моменту доставки в хирургическое отделение больницы».

Вместе с тем, телеканал «Круг» навел подробности инцидента, связанного с нападением на активиста партии «Родына». А.КУРЛОВ со своим товарищем (по прозвищу «Самурай», ранее судимым за разбойное нападение) отдыхали с супругами в составе шумной компании в ночном клубе «Лимон». После обильной выпивки возникла драка, одну из женщин пришлось доставить в травматологию горбольницы №29, а затем в бытовой драке получил ножевое ранение в область живота и А.КУРЛОВ.

Впрочем, указывает ТК «Вокруг», это не первое участие А.КУРЛОВА в криминальном инциденте. 21 марта 2009 года он вместе с другими охранниками И.МАРКОВА совершил беспрецедентное нападение на сотрудников Одесского УСБУ и до сих пор находится под прокурорским следствием.