Почему большие партии убивают политконкуренцию - версия Винского

Партия «Народная власть» выступает за радикальное обновление местных советов и усиление полномочий местной власти.

Об этом идет речь в статье председателя партии «Народная власть» Иосифа Винского, опубликованной на сайте партии.

Комментируя новый избирательный закон, по которому будут избираться органы местного самоуправления, политик критикует норму, которая позволяет выдвигать кандидатов только тем местным партийным организациям, которые зарегистрированы не менее чем за год до дня выборов.

«Почему так называемые старые и большие партии пошли на искусственное ограничение возможностей молодых партий принимать участие в выборах? Ответ один. В местных органах власти представители старых партий, которые запятнали себя земельными аферами, разворовыванием коммунального имущества, установлением нелепых тарифов в системе ЖКХ и тому подобное решили системно лишить возможности местные общины избирать новых депутатов, влиять на избрание сельских, поселковых и городских председателей», - отмечает И.Винский.

«То есть, вместо того, чтобы отчитаться за свою работу, показать что реально сделано для общества и даже извиниться за допущенные провалы в работе, формируется система, которая убивает политическую конкуренцию, резко сужает право граждан избирать», -подчеркивает он.

Невзирая на это, по словам Винского, партия «Народная власть» будет принимать участие в местных выборах. «Мы четко определились: в своем отношении к действующей местной власти мы исходим исключительно из оценки ее эффективности. А ее эффективность, к сожалению, неудовлетворительная. Поэтому в 99% случаев мы не будем поддерживать действующих глав городов и депутатов районных, городских, областных советов независимо от того, будут они идти в списках или по мажоритарным округам», - пишет он.

«Мы хотим радикально обновить состав местных советов, а потому будем выдвигать кандидатами в депутаты местных советов не только наших партийцев, но и внепартийных при условии, что они разделяют идеологию евросоциализма. А потому мы приглашаем к сотрудничеству с нашими местными ячейками небезразличных людей, лидеров, тех, кто имеет конкретные планы, направленные на улучшение жизни местной общины. Партия «Народная власть» имеет целью представить избирателю «народные списки», - пишет Винский.

Лидер евросоциалистов отмечает, что «сегодня партия «Народная власть» не представлена в местной власти, а потому не отвечает за недостатки в ее работе».

«Логика поведения наших избирателей должна быть простой. Если избирателей устраивает работа действующей власти то они, безусловно, должны поддержать ее. Если же избиратели не удовлетворены работой власти, то на выборах они должны голосовать за избирательные списки новых партий и их кандидатов. Только при таком подходе мы сможем через определенное время вынудить власть уважать своего избирателя и выполнять свои предвыборные обещания», - отмечает И.Винский.