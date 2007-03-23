Охранник Кинаха пообещал журналиста «в туалете урыть»
Инцидент произошел в присутствии министра
Вчера политсовет Партии промышленников и предпринимателей разрешил семи народным депутатам–членам партии самостоятельно рассмотреть вопрос о выходе из фракции "Наша Украина" и вступлении в парламентскую коалицию. О своем решении они должны объявить уже сегодня, на утреннем заседании парламента, сообщает “Коммерсант-Украина”.
|Николай ОНИЩУК
Намеченное на сегодня же переименование антикризисной коалиции, по информации Ъ, состоится по настоянию команды Кинаха. Якобы, лидер ПППУ стремится чтобы смягчить для себя политические последствия вхождения в коалицию. Однако, сообщает издание, до официального оглашения о переименовании никто из участников вчерашнего заседания эту информацию подтверждать не хотел.
В то время как Анатолий Кинах после заседания политсовета комментировал этот вопрос и возможные изменения политической конфигурации в парламенте, между его охранником и корреспондентом «Коммерсанта» случился неприятный инцидент.
Корреспондент прервал речь министра экономики, обратив его внимание на то, что что телохранитель чиновника пытается отобрать камеру у фотокорреспондента Ъ. Вот как этот эпизод описывает «Коммерсант»:
« – Анатолий Кириллович, успокойте своего человека,– попросил корреспондент.
– Да что сегодня с тобой? Отойди в сторону,– строго сказал охраннику господин Кинах.
Однако охранник не унимался:
– Только спустись вниз, я тебя, сука, в туалете урою,– бросил он фотокорреспонденту Ъ, щедро сдобрив свои угрозы нецензурной бранью».
Следует отметить, замечает издание, что у Ъ возникли сомнения в том, что охранник министра экономики является одним из офицеров государственной службы охраны, которые, как правило, охраняют государственных чиновников высокого ранга – телохранитель Анатолия Кинаха обращался к министру на "ты" и называл его просто "Толя".