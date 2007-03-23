Охранник Кинаха пообещал журналиста «в туалете урыть»

Вчера политсовет Партии промышленников и предпринимателей разрешил семи народным депутатам–членам партии самостоятельно рассмотреть вопрос о выходе из фракции "Наша Украина" и вступлении в парламентскую коалицию. О своем решении они должны объявить уже сегодня, на утреннем заседании парламента, сообщает “Коммерсант-Украина”.

При этом каждый из парламентариев – членов ПППУ получил образец заявления о вступлении в коалицию. "У них есть одна ночь на раздумья. Я, например, заявление уже написал",– сказал Ъ господин Гнатенко. В то же время народный депутат Николай Онищук после окончания заседания заявил, что выходить из фракции НУ не собирается.

Намеченное на сегодня же переименование антикризисной коалиции, по информации Ъ, состоится по настоянию команды Кинаха. Якобы, лидер ПППУ стремится чтобы смягчить для себя политические последствия вхождения в коалицию. Однако, сообщает издание, до официального оглашения о переименовании никто из участников вчерашнего заседания эту информацию подтверждать не хотел.

В то время как Анатолий Кинах после заседания политсовета комментировал этот вопрос и возможные изменения политической конфигурации в парламенте, между его охранником и корреспондентом «Коммерсанта» случился неприятный инцидент.

Корреспондент прервал речь министра экономики, обратив его внимание на то, что что телохранитель чиновника пытается отобрать камеру у фотокорреспондента Ъ. Вот как этот эпизод описывает «Коммерсант»:

« – Анатолий Кириллович, успокойте своего человека,– попросил корреспондент.

– Да что сегодня с тобой? Отойди в сторону,– строго сказал охраннику господин Кинах.

Однако охранник не унимался:

– Только спустись вниз, я тебя, сука, в туалете урою,– бросил он фотокорреспонденту Ъ, щедро сдобрив свои угрозы нецензурной бранью».

Следует отметить, замечает издание, что у Ъ возникли сомнения в том, что охранник министра экономики является одним из офицеров государственной службы охраны, которые, как правило, охраняют государственных чиновников высокого ранга – телохранитель Анатолия Кинаха обращался к министру на "ты" и называл его просто "Толя".