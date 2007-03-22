Чорновил убежден, что депутатов Кинаха к коалиции подтолкнул Кириленко

Народный депутат, член фракции Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ убежден, что представители Партии промышленников и предпринимателей Украины, входящие в состав фракции «Наша Украина», даже если официально не вступят в коалицию, будут сотрудничать с ней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Т.ЧОРНОВИЛ заявил сегодня в интервью журналистам, отвечая на вопрос о возможном пополнении коалиции.

«Если они даже не вступят в коалицию, и будут оставаться в оппозиции, это не значит, что не будет нормального сотрудничества. Оно будет однозначно», - сказал он.

Т.ЧОРНОВИЛ отметил, что на сегодняшний день нельзя прогнозировать, войдут ли представители ПППУ в состав коалиции. При этом, заметил народный депутат, если раньше у них даже не возникало такой мысли о присоединения к коалиции, то «НСНУ их к этому подтолкнул». «Их так быстро окрестили изменниками и предателями, что, я думаю, если они еще колебались, то с помощью господина В.КИРИЛЕНКО и его команды они уже могут определиться в сторону коалиции», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

Как сообщал УНИАН, 21 марта Верховная Рада назначила председателя ПППУ Анатолия КИНАХА на должность министра экономики Украины. Сразу после голосования члены «Нашей Украины» исключили А.КИНАХА из фракции. Также «Наша Украина» в начале следующей пленарной недели должна определится с вопросом о дальнейшем членстве ряда народных депутатов, которые поддержали назначение А.КИНАХА на должность министра экономики. После своего назначения А.КИНАХ не исключил, что депутаты от ПППУ могут выйти из фракции “Наша Украина”.