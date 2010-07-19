В Севастополе не хотят строить украинскую церковь

Украинская Народная Партия требует выделить земельный участок под строительство храма Украинской православной церкви Киевской патриархата в Севастополе с той земли, которая находится на балансе Фонда государственного имущества Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, с таким заявлением выступил председатель Крымской организации партии Олег ФОМУШКИН в ответ на отказ Севастопольского городского совета выделить место для строительства украинской церкви.

В качестве альтернативного варианта УПЦ рекомендует Министерству обороны выделить земельный участок для храма УПЦ КП в одном из мест базирования ВМС Украины, которые справедливо называют центром украинской жизни Севастополя.

«Строительство Украинской православной церкви Киевского патриархата в Севастополе имеет большое значение для большинства украинцев - местных жителей и значительной части военнослужащих ВМС Украины, которые считают себя верующими именно этой конфессии. Кроме того, в украинском флоте военные капелланы, которые положительно влияют на весь процесс духовного возрождения и воспитания украинских военнослужащих, являются священнослужителями УПЦ КП и УКГЦ», - подчеркнул председатель Крымской организации УНП.