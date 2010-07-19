Профсоюзы призывают бизнес выступить против Трудового кодекса

Федерация профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины работающих на рынках предпринимателей выступить против принятия Трудового кодекса Украины, который сейчас рассматривается в комитетах Верховной Рады.

Как сообщили УНИАН в Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины, об этом председатель федерации Вячеслав РОЙ заявил, выступая на чрезвычайном съезде работников рынков Украины, который состоялся в Одессе.

«Мы, профсоюзы, не молчали, когда нужно было остановить принятие Налогового кодекса, который уничтожает малый и средний бизнес, - сказал В.РОЙ. - Теперь мы призываем вас не молчать, когда сейчас Верховная Рада готовит к принятию проект Трудового кодекса, в котором фактически уничтожаются права профсоюзов и наемных работников».

В.РОЙ убежден, что полная зависимость наемных работников от работодателя не поможет процветанию малого и среднего бизнеса.

«Ваш бизнес, - обратился В.РОЙ к делегатам съезда, - жизненно нужен только вам и вашим работникам, а не власти, правительству или политической оппозиции. В критическое для вашего бизнеса время вас защитят не чиновники, не народные депутаты из оппозиции, а миллионы ваших наемных работников, объединенные в профсоюзы. Потому мы предлагаем вам не мешать, а помогать созданию первичных профсоюзных ячеек на ваших предприятиях».