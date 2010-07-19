Цушко: тот, кто организовал мое отравление, – ответит

Министр экономики Украины Василий ЦУШКО заявляет, что не будет настаивать на расследовании его отравления.

Об этом о заявил в интервью газете «Сегодня» (№155), отвечая на вопрос, идет ли расследование его отравления, каковы его предварительные итоги на сегодняшний день.

«27 мая 2007 года у меня случился инфаркт. В тот день все руководство собиралось на футбол. Помните, на котором дубинками побили тех, кто зажег флаера? Но мне стало плохо, я пошел в медпункт. Меня срочно увезли в госпиталь МВД. 30 мая меня отправили на лечение в Германию, это было решение Кабмина. Там я сдал кровь в двух немецких лабораториях, которые подтвердили, что в ней были вещества, несовместимые с жизнью. Меня спасло то, что вовремя это определили, назначили лекарства. Дальше я написал заявление, но мне ответили, что это трудно будет расследовать. В нашей стране, если ты указываешь в своем заявлении на то, что покушались на твою жизнь, то это сразу переводят в политическую плоскость, а потом тебя еще и высмеивают. Так что больше требовать расследования я не собираюсь. Слава Богу, я выжил. Мы за все в своей жизни отвечаем, и тот, кто организовал мое отравление, – ответит. Я даже подозреваю конкретных лиц, кто это организовал, но никогда не смогу доказать, что это сделали они», - сказал В.ЦУШКО.

Отвечая на вопрос, где он находился после ухода с поста главы МВД в 2007 году, В.ЦУШКО отметил: «Я был в Украине. А в Россию я ездил на лечение. В день выборов в 2007 году я подал в отставку. В Украине, находился на больничном. Мне так и не стало легче. В феврале 2008 года я поехал в Россию, в кардиологический центр имени Бакулева в Москве, там я и лечился. Нашим правоохранителям, когда мне пришла повестка домой, я написал, что нахожусь на лечении. Если вам нужен, то телефоны мои вам известны, адрес мой такой-то. Вопрос к вашему брату журналисту, почему писали, что я сбежал? На самом деле, я приходил на допросы. В России в течение 7 недель я проходил специальный курс лечения (зима-весна 2008 года), потом был в Украине, а затем снова в ноябре-декабре 2008 года пребывал в России на лечении».

«Все остальное время был в Украине – Киеве, Одессе и у себя в родном селе. Нигде особо не прятался, но и нигде особо не светился. Спасибо хорошим людям в правоохранительных органах, которые, зная, что на меня собираются повесить очередную нехорошую бяку, мне об этом рассказывали», - подчеркнул министр.

Говоря о состоянии своего здоровья, В.ЦУШКО отметил: «Я работаю с утра и до ночи. У меня все хорошо. Пульс нормальный, могу с кем угодно побороться».

Справка УНИАН. В связи с захватом 24 мая 2007 года здания Генеральной прокуратуры было возбуждено несколько уголовных дел, в частности, по фактам превышения власти и служебных полномочий министром внутренних дел В.ЦУШКО и сотрудниками МВД, а также препятствования сотрудникам оперативно-следственной группы СБУ при исполнении ими служебных обязанностей.

26 сентября 2007 года В.ЦУШКО заявил, что был отравлен теофиллином. Он высказал предположение, что его отравили организаторы захвата здания Генеральной прокуратуры 27 мая.

30 сентября 2007 года В.ЦУШКО принял решение об отставке с должности министра в связи с ухудшением состояния здоровья.

После этого СМИ сообщали, что В.ЦУШКО лечится за границей.

27 сентября 2007 года генпрокурор Александр МЕДВЕДЬКО получил от В.ЦУШКО заявление о покушении на него как государственного деятеля.

9 ноября в пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что ведомство отказало в возбуждении уголовного дела по В.ЦУШКО относительно его отравления из-за отсутствия события преступления.