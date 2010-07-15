В БЮТ обвиняют Довгого в манипулировании Киевсоветом

Внесение секретарем Киевсовета Олесем ДОВГИМ сегодня на голосование депутатским корпусом городского совета вопроса о выражении ему недоверия является манипулированием мнением киевлян.

Об этом заявила председатель фракции «Блок Юлии Тимошенко» в Киевском городском совете Татьяна МЕЛИХОВА, сообщили УНИАН в пресс-службе фракции.

«Зная, что фракцией БЮТ подан проект решения об отставке мэра и секретаря Киевсовета, О.ДОВГИЙ внес вопрос о выражении себе недоверия именно в тот момент, когда в сессионном зале почти не было депутатов. В частности в это время почему-то проходило заседание Бюджетной комиссии. Это все равно, что выйти ночью на пустынную улицу и спросить у киевлян: «кто против повышения тарифов?», - отметила Т.МЕЛИХОВА.

«О.ДОВГИЙ сделал все возможное, чтобы сорвать свою плановую отставку, манипулируя мнением киевлян, которые наблюдают за заседанием городского совета по экранам телевизоров», - добавила Т.МЕЛИХОВА.

Председатель фракции отметила, что сразу после заявления О.ДОВГОГО фракция БЮТ в Киевсовете начала сбор подписей за отставку мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и отставку секретаря Киевского городского совета О.ДОВГОГО.

«Сегодня, коллеги, каждая ваша подпись за выражение недоверия руководству Киевсовета на вес золота – для законной смены власти необходима поддержка 80 депутатов Киевсовета», - обратилась Т.МЕЛИХОВА к депутатскому корпусу Киевского городского совета.

В заявлении акцентировалось внимание на неотложности отставки городского председателя, поскольку происходит полное игнорирование мнения киевлян, когда Президентом на должности управления городом назначаются «свои люди», говорится в сообщении. Именно поэтому БЮТ призвал депутатов всех фракций Киевсовета вместе дать возможность киевлянам самим избрать того, кто сможет руководить городом.

«Нужно действовать уже сейчас. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ должен уйти с занимаемой должности, что позволит провести выборы нового мэра столицы уже этой осенью, – 31 октября – вместе с местными выборами, которые будут проходить по всей Украине, и сломать планы Партии регионов по укоренению своей власти во всей стране. Ведь сейчас Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ перестал даже формально руководить городом, потому что вся вертикаль власти, в том числе в столице выстраивается под одну политическую силу – Партию регионов», - заявила Т.МЕЛИХОВА.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 июля, за включение в повестку дня вопроса о выражении недоверия секретарю Киевсовета О.ДОВГОМУ проголосовали лишь 19 из 95 присутствующих в зале депутатов.