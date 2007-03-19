Богатырёва хочет услышать от ЕС четкую и ясную формулу

Координатор парламентского большинства, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА считает, что новое соглашение, которое должно быть подписано взамен Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС), должно содержать внятные положения об ассоциированном членстве Украины в Евросоюзе „чёткой и ясной для украинцев формулой”.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Р.БОГАТЫРЁВОЙ, лидер фракции Партии регионов сказала, комментируя высказывания некоторых важных чиновников Евросоюза, что новое соглашение должно стать продолжением Европейской углубленной политики соседства. Координатор парламентского большинства считает, что это будет означать сохранение статус-кво в нынешних отношениях с Европой. „Это путь к тому, что мы только будем говорить о взаимной нужности Украины и ЕС, а в действительности никаких сдвигов в этом ключевом стратегическом направлении не будет. Очевидно, что Европа заинтересована иметь на своей геоорбите и Украину. Это особым образом усилило бы ее как опорного игрока в мировой политике... Мы также понимаем, что только внутренние сдвиги в улучшении общих ценностей дают нам право в такой плоскости ставить вопрос о времени и нашем месте в объединенной Европе”, – отмечает Р.БОГАТЫРЁВА.

„Я приветствую начало переговоров относительно нового усиленного соглашения между Украиной и ЕС 5 марта. Украина настроена на прагматический конструктив. Я бы не стала говорить, что это обязательно должен быть амбициозный документ, который переведет наши взаимоотношения от принципов партнерства к политической ассоциации и экономической интеграции. Но он должен быть реалистичным и последним перед ассоциированным членством”, – отметила она.

По мнению политика, взгляды Украины и Европы во многом не только схожи относительно общего будущего, но и естественно общие. „Сейчас необходимо решить формальные, но важные аспекты – название документа, перспективы отношений, срок действия и функционирование совместных органов в рамках соглашения. То есть Украина должна на себя взять также ответственность за свои требования быть в Европе. Это снизит уровень политизации этого вопроса и обяжет украинскую власть к мотивированным и прагматическим шагам”, – цитирует слова Р.БОГАТЫРЁВОЙ пресс-секретарь координатора парламентского большинства Галина ДУДАР.

Р.БОГАТЫРЁВА считает, что “соглашение стоило бы заключить не на максимально долгий период, а, например, лет на 10 – до 2018 года, и разделить его на взаимоотчетные периоды, где совместный календарь Европы и Украины обязал бы Киев проводить реформы, гармонизировать законодательство, расширять диалог и закреплять достигнутое путем поэтапного продвижения в евроструктуры”.

Лидер фракции ПР считает, что для функционирования такой схемы Киев должен договориться об образовании общего консультативного механизма, который будет вырабатывать предложения и рекомендации, обязательные для исполнения украинской властью.

Первым конкретным шагом к ассоциации с ЕС Р.БОГАТЫРЁВА называет создание зоны свободной торговли с Евросоюзом, „сразу, как только Рабочая группа ВТО согласует свой отчет в отношении Украины, не ожидая формального приобретения Украиной членства в этой организации”.