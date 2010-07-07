Врачам запретят писать в рецептах названия лекарств, как на коробках?

Министерство здравоохранения Украины намерено с 1 сентября обязать медиков указывать в рецептах международные непатентованные названия лекарств вместо запатентованных, которые указываются сейчас.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТВі, об этом в эфире телеканала сообщил министр здравоохранения Украины Зиновий МЫТНИК.

«С 1 сентября мы будем внедрять выписку рецептурную медикаментов, которые будут выписываться по непатентованному названию. Мы не дадим этим самым делать ставку на один препарат одной фирмы», - сказал З.МЫТНИК.

Также министр сообщил о двух законопроектах, которые в ближайшее время подаются на рассмотрение Кабинета министров. Первый касается рекламы лекарств. «Реклама медикаментов играет негативную роль. Мы подаем законопроект, в котором предлагаем запретить рекламу лекарств на телевидении», - сказал З.МЫТНИК.

По его словам, Министерство здравоохранения также подготовило проект закона «Об общегосударственном обязательном страховании». «Мы имеем понимание с комитетом Верховной Рады по здравоохранению. Законопроект адаптирован к украинским условиям. Мы считаем, что должен быть фонд государственный, и должны быть обязательные платежи со стороны работодателей. Мы не отрицаем работу частных компаний, то есть добровольного страхования. Оно может быть параллельным. Таким образом мы обеспечим минимальный гарантированный уровень предоставления медицинской помощи всему населению. Дальше, уже подзаконными актами, будут предусмотрены другие механизмы: отчисление платежей, создание фонда, который будет платить за пенсионеров, за социально незащищенных людей. Это уже второй этап», - сообщил З.МЫТНИК.

Он надеется, что парламент одобрит данный законопроект осенью. «На осенней сессии закон мог бы быть принят хотя бы в первом чтении. В целом его внедрение должно состояться на протяжении полутора лет, а именно – принятие подзаконных актов, наработка механизмов», - добавил З.МЫТНИК.

Министр также сообщил, что государство будет поддерживать производителя отечественной медицинской техники. «Работаем над государственным заказом по производству качественной отечественной медтехники, которая сможет конкурировать с иностранной», - сообщил он.

Оценивая состояние дел в подотчетной отрасли, министр здравоохранения выразил обеспокоенность фактами «неэффективного использования технических средств, сооружений, кадров». «Мы должны это оптимизировать. Но любая реформа требует достаточно большого промежутка времени и денег» - заявил З.МЫТНИК.