Тимошенко хочет, чтоб мир подставил Украине плечо, а не только давал оценки

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО призывает мировое содружество к поддержке развития демократических процессов в Украине.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, вчера во время дискуссии на Встрече высокого уровня в Кракове она сказала: "Безусловно, каждая страна живет своими стратегическими интересами в геополитическом пространстве, безусловно, геополитика имеет свои составляющие и сферы влияния. Но в то же время я не хотела бы, чтобы определенные целесообразности геополитических планов становились выше, нежели ценности построения демократии. Мы хотели бы, чтобы мир заметил, что Украина пытается стать на ноги, и когда в Украине сегодня начинается движение назад, в неприятное советское прошлое, когда в Украине начинают свертываться все процессы укрепления независимости, нам необходимо, чтобы мир смог об этом сказать правду, четкую, откровенную, и это будет помогать гражданскому обществу в Украине, которое сегодня осталось последней баррикадой демократии, чтобы общество почувствовало плечо демократического мира, а не только его оценки".

При этом Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что молодая украинская демократия почувствовала чрезвычайную поддержку мира сразу после Помаранчевой революции.

"Действительно, начиная с 2004 года, когда в Украине все изменилось благодаря первым честным выборам, которые сопровождались, в том числе, поддержкой мировой демократии, наша страна начала получать абсолютно новые признаки в развитии свободы слова, чего не было до 2004 года, абсолютно нового качества в построении гражданского общества, которое до Помаранчевой революции очень слабо выглядело. Мы почувствовали, что мир нам подставляет плечо", - отметила лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что именно Польша была и является одним из активнейших участников процесса поддержки демократического развития Украины. "Мы сделали все это потому, что в самое критическое время, когда страна стояла на лезвии бритвы, на грани между тем, чтобы остаться в прошлом и пойти в будущее, мы почувствовали очень серьезную поддержку мировой демократии, в том числе одной из первых стран была Польша и господин КВАСЬНЕВСКИЙ", - подчеркнула она.