«Стоп цензуре!» предложило Януковичу 4 кандидатов на одно место

Движение "Стоп цензуре!" предложило Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ свои кандидатуры на должность члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Об этом пишет “Украинская правда” со ссылкой на “Телекритику”.

Как сообщается, соответствующее обращение было передано заместителю главы Администрации Президента Анне ГЕРМАН.

В документе отмечается, что в составе Нацсовета "осталось одно вакантное место - в президентской четверке".

"Стоп цензуре!" предлагает В.Януковичу 4 кандидатуры - директора Института медиаправа Тараса ШЕВЧЕНКО, шеф-редактора "Телекритики" Наталию ЛИГАЧЕВУ-ЧЕРНОЛУЦКУЮ, исполнительного директора Независимой ассоциации телерадиовещателей Екатерину МЯСНИКОВУ и исполнительного директора Индустриального телевизионного комитета Екатерину КОТЕНКО.

"Именно эти кандидатуры от общественности получили наибольшее количество голосов во время голосования в сессионном зале относительно состава парламентской четверки Нацсовета", - говорится в заявлении.

Журналисты отмечают, что движение направило аналогичное обращение и в парламент.

"Однако Верховная Рада отдала преимущество не медийным профессионалам, а ставленникам политических сил и больших бизнес-групп. После голосования депутатов в составе регуляторного органа страны оказались даже люди, которые ни дня не работали в медийной отрасли", - говорится в обращении.

"Виктор Федоровичу, призываем вас прервать традицию систематического игнорирования гражданского общества и доказать, что ваши заявления относительно свободы слова являются не только декларациями", - подчеркнули журналисты.

"Страна и медийная отрасль нуждаются не в заявлениях, а в реальных шагах. Именно таким шагом с вашей стороны могло бы стать назначение представителя общественных организаций на должность члена Нацсовета", - отмечает "Стоп цензуре!".