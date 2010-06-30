«Стоп цензуре!» предложило Януковичу 4 кандидатов на одно место
Обращение передали Герман
Движение "Стоп цензуре!" предложило Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ свои кандидатуры на должность члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
Об этом пишет “Украинская правда” со ссылкой на “Телекритику”.
Как сообщается, соответствующее обращение было передано заместителю главы Администрации Президента Анне ГЕРМАН.
В документе отмечается, что в составе Нацсовета "осталось одно вакантное место - в президентской четверке".
"Стоп цензуре!" предлагает В.Януковичу 4 кандидатуры - директора Института медиаправа Тараса ШЕВЧЕНКО, шеф-редактора "Телекритики" Наталию ЛИГАЧЕВУ-ЧЕРНОЛУЦКУЮ, исполнительного директора Независимой ассоциации телерадиовещателей Екатерину МЯСНИКОВУ и исполнительного директора Индустриального телевизионного комитета Екатерину КОТЕНКО.
"Именно эти кандидатуры от общественности получили наибольшее количество голосов во время голосования в сессионном зале относительно состава парламентской четверки Нацсовета", - говорится в заявлении.
Журналисты отмечают, что движение направило аналогичное обращение и в парламент.
"Однако Верховная Рада отдала преимущество не медийным профессионалам, а ставленникам политических сил и больших бизнес-групп. После голосования депутатов в составе регуляторного органа страны оказались даже люди, которые ни дня не работали в медийной отрасли", - говорится в обращении.
"Виктор Федоровичу, призываем вас прервать традицию систематического игнорирования гражданского общества и доказать, что ваши заявления относительно свободы слова являются не только декларациями", - подчеркнули журналисты.
"Страна и медийная отрасль нуждаются не в заявлениях, а в реальных шагах. Именно таким шагом с вашей стороны могло бы стать назначение представителя общественных организаций на должность члена Нацсовета", - отмечает "Стоп цензуре!".