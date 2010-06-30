МИД Германии вызывал украинского посла из-за инцидента с Ланге

Министерство иностранных дел Германии вызывало украинского посла, чтобы сообщить ему о недовольстве Берлина из-за попытки украинских пограничников не пустить в Украину немецкого эксперта.

Об этом сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, директор политического департамента министерства Эмиле Габер сообщила послу, что Берлин надеется на то, что такие инциденты больше не повторятся.

Министерство иностранных дел Украины пообещало прокомментировать эту информацию в ближайшее время.

26 июня руководителя украинского представительства немецкого Фонда Конрада Аденауэра Нико Ланге в течение почти 10 часов в аэропорту «Борисполь» не пропускали в Украину. Позже пресс-секретарь Министерства иностранных дел Германии Маркус Гатцельманн заявил, что МИД выясняет с властями Украины обстоятельства инцидента с Ланге.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что воздерживается от комментариев относительно инцидента.

В прошлом месяце в своей аналитической статье, размещенной на официальном сайте представительства в Украине фонда, Ланге критически оценил действия команды нового Президента Виктора Януковича и изменения в Украине, которые произошли после его прихода к власти.

Радио Свобода