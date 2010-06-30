Костенко: Украина в экспериментах с выборами бегает как собачка на цепи

Украинская народная партия считает нецелесообразным изменение модели местных выборов, заявил лидер УНП, народный депутат Юрий КОСТЕНКО в прямом эфире радио «Эра».

«Главный недостаток местного самоуправления вызван не моделью выборов, а отсутствием средств на местном уровне», - убежден Ю.КОСТЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе УНП.

«Украина бегает по кругу, как собачка на цепи, в избирательных экспериментах», - констатировал Ю.КОСТЕНКО и напомнил: «За годы независимости уже испытаны почти все модели выборов: мажоритарная, смешанная, пропорциональная – то есть, партийная. Однако жизнь людей от этого не улучшилась».

По словам Ю.КОСТЕНКО, «ныне в Киев из регионов идет 70% средств. Тех 30%, что остаются на местах, недостаточно для решения местных проблем – строительства дорог, финансирования школ, больниц, детских садов, заведений культуры. Между тем, в развитых странах Европы наоборот – 30% средств отчисляются в центр, а 70% остаются в регионах».

«Украинская народная партия отмечает необходимость перевернуть пирамиду финансирования регионов в Украине с головы на ноги, а для этого необходимо изменить не закон о выборах, а законы о бюджете и налогах, обеспечив достаточное финансирование регионов. Только так жизнь украинцев на местном уровне можно изменить к лучшему», - заявил Ю.КОСТЕНКО.