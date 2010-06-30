У Тимошенко не верят, что жить стало веселее

За четыре месяца деятельности новой власти задолженность по выплате заработной платы возросла более чем на 200 миллионов гривень, заявил министр труда и социальной политики оппозиционного правительства, член фракции БЮТ Андрей ПАВЛОВСКИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, он сказал: «Сегодня на заседании комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и труда я получил интересные статистические данные, согласно которым лишь за июнь задолженность увеличилась на 11%».

По словам депутата, наибольшая задолженность по выплате зарплаты наблюдается в тех регионах, где Партия регионов «почти стопроцентно контролирует власть».

«В Донецкой области задолженность составляет более 363 млн. грн., в Луганской - 172 млн. грн., в Харьковской - 169 млн. грн.», - сообщил А.ПАВЛОВСКИЙ.

«Таким образом, невзирая на то, что власть рассказывает, что «жить стало лучше, жить стало веселей», в действительности жить становится хуже и хуже. Причем это касается в первую очередь тех регионов, которые повелись на широко разрекламированные социальные обещания ЯНУКОВИЧА и посадили его в президентское кресло», - резюмировал народный депутат.