Янукович: Украина на востоке смотрит не только на Россию

Украина заинтересована в сотрудничестве на востоке не только с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на совместной конференции с президентом Шри-Ланки Махинди РАДЖАПАКСОЙ после двусторнних переговоров.

Президент подчеркнул, что из-за своего геополитического положения Украина должна строить свою политику и с Востоком, и с Западом. «И сегодня мы это делаем», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время он подчеркнул, что Украина смотрит на Восток не только на Россию.

«Смотрим и дальше, смотрим на Китай, Индию, а сегодня у нас появилась возможность строить свои отношения со Шри-Ланкой», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Президент подчеркнул, что сегодня состоялись насыщенные и конструктивные переговоры на высшем уровне. Стороны договорились продолжить этот диалог на всех уровнях. Кроме сотрудничества в экономической сфере, также страны будут согласовывать свои позиции на международной арене, в частности в международных учреждениях на уровне ООН.