Гость подбросил Януковичу идею, где еще поискать нефть

Шри-Ланка предлагает Украине разрабатывать нефтяные месторождения на своей территории.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Шри Ланки Махинда РАДЖАПАКСА на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ после переговоров в Киеве.

«Мы предложили найти нефть на нашей земле. Мы это предложили украинской стороне», - сказал М.РАДЖАПАКСА.

В свою очередь В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Украина заинтересована в разведке и разработке нефтяных месторождений на территории Шри Ланки, «и мы это можем сделать».

Также В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что Украина заинтересована в строительстве гидроэлектростанций на территории Шри Ланки.