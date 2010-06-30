Гость подбросил Януковичу идею, где еще поискать нефть
13:36, 30 июня 2010Политика
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Президенты дали пресс-конференцию
Шри-Ланка предлагает Украине разрабатывать нефтяные месторождения на своей территории.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Шри Ланки Махинда РАДЖАПАКСА на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ после переговоров в Киеве.
«Мы предложили найти нефть на нашей земле. Мы это предложили украинской стороне», - сказал М.РАДЖАПАКСА.
В свою очередь В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Украина заинтересована в разведке и разработке нефтяных месторождений на территории Шри Ланки, «и мы это можем сделать».
Также В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что Украина заинтересована в строительстве гидроэлектростанций на территории Шри Ланки.
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