Нардепы сегодня справились досрочно
13:03, 30 июня 2010Политика
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Мартынюк закрыл сессию
Утреннее заседание Верховной Рады досрочно закрыто.
Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК, который председательствовал на заседании, заявил, что на сегодня все вопросы повестки дня исчерпаны и поэтому досрочно закрывается сегодняшнее заседание парламента.
Как известно, после обеда в среду народные депутаты работают в комитетах.
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