Министр - журналистам: "Вот б...дь суки, пройти нельзя!"

Сегодня министр регионального развития и строительства Владимир Яцуба обматерил журналистов. Об этом сообщает корреспондент Gazeta.ua.

Перед началом заседания правительства министр проходил мимо журналистов, которые в коридоре Кабмина записывали комментарий министра юстиции Александра Лавриновича.

"Вот б...дь суки, пройти нельзя !" - сказал громко Яцуба в сторону журналистов.

Напомним, что Яцуба не первый раз применяет крепкое словцо на людях.

В марте во время посещения строительства терминала аэропорта во Львове министр выразил неудовлетворение тем, что работа идет медленно: "Развели здесь быковство! Чтоб этого больше не было! Потому что разгон выше будет жестче!"