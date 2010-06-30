Министр - журналистам: "Вот б...дь суки, пройти нельзя!"
12:38, 30 июня 2010Политика
4564 0
Инцидент в коридоре Кабмина
Сегодня министр регионального развития и строительства Владимир Яцуба обматерил журналистов. Об этом сообщает корреспондент Gazeta.ua.
Перед началом заседания правительства министр проходил мимо журналистов, которые в коридоре Кабмина записывали комментарий министра юстиции Александра Лавриновича.
"Вот б...дь суки, пройти нельзя !" - сказал громко Яцуба в сторону журналистов.
Напомним, что Яцуба не первый раз применяет крепкое словцо на людях.
В марте во время посещения строительства терминала аэропорта во Львове министр выразил неудовлетворение тем, что работа идет медленно: "Развели здесь быковство! Чтоб этого больше не было! Потому что разгон выше будет жестче!"
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter