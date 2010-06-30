В БЮТ поняли, как Азаров планирует подсидеть Януковича

Народный депутат от БЮТ Андрей ШКИЛЬ считает, что премьер-министр Николай АЗАРОВ планирует лишить Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА рычагов реального влияния на экономическую ситуацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, по словам А.ШКИЛЯ, «под лозунгом «углубления экономического сотрудничества с Россией» правительство Николая АЗАРОВА, вопреки национальным интересам, продолжает курс на сдачу в управление соседней стране стратегических объектов государственной собственности по схеме создания совместных предприятий, контроль над которыми будет осуществляться не в Украине. Именно такой вывод можно сделать из результатов последнего визита премьер-министра АЗАРОВА в Москву (28 июня)».

В целом, по мнению депутата, «посещение председателем украинского Кабмина Москвы и его тамошние переговоры уже традиционно выглядят не как украинско-российские, а как российско-российские, где уроженец «калужского Подмосковья» вместе с руководством своей настоящей Родины разрабатывает план, как прибрать к рукам украинскую промышленность».

«Известно, что Виктор ЯНУКОВИЧ – не наш Президент, - сказал А.ШКИЛЬ. - Но все чаще создается впечатление, что он не является Президентом и для господина АЗАРОВА, что настоящий Президент для АЗАРОВА носит другую, чем у ЯНУКОВИЧА, фамилию. Реализация планов АЗАРОВА по сотрудничеству с соседями в экономической сфере, если она таки состоится, лишит ЯНУКОВИЧА рычагов реального влияния на экономическую ситуацию, потому что все ключевые «кнопки» окажутся в руках другого суверена».