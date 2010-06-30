Мартынюк решил, что Чечетов публично усыновил Москаля

Первый заместитель председателя фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ заявляет о готовности защищать оппозицию, чтобы она “была у нас сильной”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Верховной Рады после того, как не был поддержан в первом чтении проект закона, которым вносились изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно ответственности за невыполнение законных требований работников милиции).

Народный депутат Геннадий МОСКАЛЬ (фракция НУ-НС), который является автором этого законопроекта, призвал коалицию поддержать его. Он сказал, что сегодня милиция подчиняется власти, и, возвращаясь к фракции Партии регионов, заметил: «Вы больше всего ищете нарушений у оппозиции».

В ответ М.ЧЕЧЕТОВ сказал: «Мы защищали и будем делать все, чтобы оппозиция была у нас сильной».

После этих слов первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК, который председательствует на заседании парламента, пошутил: «Если я правильно понял заявление ЧЕЧЕТОВА, то он публично усыновил МОСКАЛЯ и обещает ему всяческую защиту».

Законопроектом Г.МОСКАЛЯ предлагалось установить ответственность за невыполнение законных требований работников милиции относительно предоставления должностными лицами предприятий, учреждений и организаций информации, необходимой для исполнения возложенных на работников милиции обязанностей, или предоставление неправдивой информации. За это предлагалось установить административную ответственность.