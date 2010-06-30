Тимошенко видит, что Янукович в ситуации с Ланге "банально испугался"

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что инцидент с руководителем украинского представительства Фонда Конрада Аденауэра Нико ЛАНГЕ, который был задержан в аэропорту "Борисполь" как невъездной, негативно отразится на имидже Украины в глазах мирового сообщества.

"Я думаю, что очень плохо это повлияет, прежде всего, на имидж страны. На таких примерах мировое сообщество формирует свое впечатление о новой власти в Украине, о ее критериях, о ее базовых ценностях", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО в интервью Deutsche Welle.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, она заверила, что ее политическая сила будет затрагивать этот вопрос в межпартийном сотрудничестве с Европейской народной партией.

"Мы сразу, как только произошли эти события, начали реагировать. В нашей партии есть люди, которые поддерживают тесные контакты с Европейской народной партией. В частности, Григорий НЕМЫРЯ сразу связался с ЕНП, и мы обсуждали, как можно помочь в этой ситуации, чтобы прекратить инцидент, чтобы Нико ЛАНГЕ смог нормально работать в Украине", - объяснила она.

Комментируя отсутствие реакции официальной власти в Украине на инцидент с Н.ЛАНГЕ, Ю.ТИМОШЕНКО отметила: "Думаю, это свидетельствует исключительно об их причастности к инциденту. Все говорит в пользу того, что это была спланированная акция, что речь идет об абсолютно недемократическом ответе, в частности, на критические замечания в адрес этой власти. И это свидетельствует также о том, что когда они увидели реакцию, то банально испугались, и даже не комментируют события".

"Таких страшных случаев, за которые стыдно смотреть в глаза и дипломатическому корпусу, и представителям Германии, я думаю, в других странах почти не бывает. Мне кажется, что украинская власть в этом уникальна. Я хочу просто, чтобы все, кто следит за этими событиями, знали, что не вся Украина такая. Речь идет лишь о нескольких лицах новой власти – ЯНУКОВИЧЕ и ХОРОШКОВСКОМ", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я думаю, что в Украине, как в действительно европейской стране, не должно быть таких случаев. Я хочу от имени всей страны, невзирая на то, что не причастна ко всем этим событиям, извиниться перед господином ЛАНГЕ за то, что власть так унизила Украину", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.