Томенко советует Януковичу промыть мозги губернаторам

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО советует Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ провести воспитательную работу среди председателей облдерджадминистраций, в которых наблюдается «головокружение вот успехов», потому что если эту тенденцию не остановить, то все закончится политической феодализацией Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, он заметил, что сегодня большинство председателей ОГА позиционируют себя представителями богоизбранной власти на местах, исходя из терминологии председателя Хмельницкой облгосадминистрации Василия ЯДУХИ, который определил, что власть В.ЯНУКОВИЧА, – это Богом данная власть.

За информации, имеющейся у Н.ТОМЕНКО, у абсолютного большинства председателей ОГА появилась охрана и едва ли не заблокированы этажи, на которых находятся их кабинеты, запрещенные для доступа не просто граждан, но и рядовых чиновников. «Это поведение эдаких новейших феодалов», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Он также обратил внимание на то, что по случаю Дня Конституции, в отличие от Президента Украины, от которого в Киеве размещены скромные поздравления, на местах губернаторы едва не в полный рост красуются на внешней рекламе.

«Можно лишь представить как дальше будут действовать эти чиновники, если за несколько месяцев при власти уже наблюдается такое поведение», - заявил Н.ТОМЕНКО.