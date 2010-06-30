Немцы предупреждают Януковича: молчание может ухудшить отношения

В немецком Бундестаге призывают власть Украины с полной серьезностью отнестись к инциденту с задержанием в аэропорту «Борисполь» руководителя представительства Фонда Аденауэра в Киеве Нико ЛАНГЕ.

Об этом сказал в интервью Deutsche Welleпредседатель Комитета по вопросам Европы Бундестага Гунтер КРИХБАУМ.

По его словам, “важно, чтобы сейчас произошло полноценное расследование инцидента. Мы очень обеспокоены. И это касается не только условий работы немецких фондов в Украине. Речь идет о значительно большем. Речь идет, в первую очередь о том, какое значение имеет свобода слова и высказывание мнения в Украине, которая постоянно заявляет о стремлении приближаться к европейским стандартам. Свобода выражения мнения нужна не только фондам, но и общественным организациям, всем гражданам”.

Г.КРИХБАУМ отметил, что “с курсом европейской интеграции не может быть совместимым, когда ограничивают демократию и права человека. Эти события могут осложнить немецко-украинские отношения. Именно поэтому важно расследовать произошедшее. Я очень на это надеюсь. В то же время, следует заметить - подтверждается именно то, о чем писал в своих отчетах господин ЛАНГЕ. К сожалению, события засвидетельствовали его правоту. Надеюсь, это останется единичным случаем, а не станет в будущем частью системы. Не хочется, чтоб это стало способом запугивания людей: мол, «смотрите, мы можем такое делать даже с представителями Фонда Аденауэра». Если все сведется именно к этому, то немецкое правительство не оставит это без комментариев”.

На вопрос, устраивает ли Берлин отсутствие официальных объяснений инцидента из Киева, Г.КРИХБАУМ сказал: “Это абсолютно неприемлемо! Украина сейчас ведет переговоры об ассоциации с Европейским Союзом. Это соглашение в будущем будет предметом рассмотрения Бундестага. Я не могу себе представить, что немецкий парламент, в частности, фракция ХДС/ХСС, одобрит настоящий документ, если все останется так, как есть. Я могу лишь призвать украинское руководство с полной серьезностью отнестись к этому вопросу. Расследовать данный инцидент - в интересах Киева”.

Как сообщал УНИАН, 26 июня руководителя украинского представительства немецкого Фонда Конрада Аденауэра Н.ЛАНГЕ на протяжении 10 часов в аэропорту «Борисполь» не пропускали в Украину.

27 июня пресс-секретарь Министерства иностранных дел Германии Маркус ГАТЦЕЛЬМАНН заявил, что МИД выясняет с властью Украины обстоятельства инцидента с Н.ЛАНГЕ.

29 июня Министерство иностранных дел Украины заявило, что воздерживается от комментариев относительно инцидента с запретом на въезд в Украину Н.ЛАНГЕ.

27 мая в своей аналитической статье «Первые 100 дней после смены власти в Украине: авторитарные тенденции и сближение с Россией», размещенной на официальном сайте представительства в Украине фонда, Н.ЛАНГЕ критически оценил действия команды нового Президента Виктора ЯНУКОВИЧА и перемены в Украине, произошедшие после его прихода к власти.