Янукович ввел в СНБО председателя Службы внешней разведки
08:40, 30 июня 2010Политика
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Президент подписал указ
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ о введении в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины председателя Службы внешней разведки Украины Григория ИЛЬЯШОВА.
Как сообщает официальное Интернет-представительство Президента, указ от 29 июня подписан в соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины и на частичную смену Указа Президента Украины от 6 апреля 2010 года № 506 «О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины».
Как сообщал УНИАН, 18 июня Президент своим указом назначил Г.ИЛЬЯШОВА председателем Службы внешней разведки Украины. Другим указом глава государства освободил Николая МАЛОМУЖА от должности председателя СВРУ.
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