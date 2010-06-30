Янукович ввел в СНБО председателя Службы внешней разведки

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ о введении в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины председателя Службы внешней разведки Украины Григория ИЛЬЯШОВА.

Как сообщает официальное Интернет-представительство Президента, указ от 29 июня подписан в соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины и на частичную смену Указа Президента Украины от 6 апреля 2010 года № 506 «О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины».

Как сообщал УНИАН, 18 июня Президент своим указом назначил Г.ИЛЬЯШОВА председателем Службы внешней разведки Украины. Другим указом глава государства освободил Николая МАЛОМУЖА от должности председателя СВРУ.