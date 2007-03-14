Ющенко, Мороз и Янукович договорились о министре иностранных дел

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ и председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ договорились урегулировать вопрос о назначении министра иностранных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил В.ЮЩЕНКО, открывая заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Рассказывая об итогах своей встречи с В.ЯНУКОВИЧЕМ и А.МОРОЗОМ, Президент отметил, что стороны договорились урегулировать вышеупомянутый вопрос. При этом он не уточнил, каким образом.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО сообщил, что стороны обсудили вопрос работы других учреждений, в частности, Национальной комиссии регуляции электроэнергетики, СНБО и Государственного управления делами. «Мне кажется, что там мы наметили пути урегулирования этих вопросов», - сказал Президент.