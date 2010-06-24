Азаров о крымских татарах и ультиматумах

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что готов к диалогу с крымскими татарами при условии отсутствия с их стороны ультиматумов.

Как передает корреспондент УНИАН, об это он заявил на пресс-конференции, комментируя заявление крымских татар о намерении покинуть органы власти в Крыму в случае продолжения новой кадровой политики власти по вытеснению крымских татар из руководящих должностей в автономии.

«Ни Президент, ни правительство никаких ультиматумов, никаких мер такого плана, как бойкот и так далее, не боятся и не будут бояться. Мы готовы к диалогу», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр сообщил, что в ближайшее время планирует посетить Крым с рабочей поездкой.

«Как только мне позволит время, я туда слетаю и на месте разберусь. Мы там сейчас поправляем ситуацию, восстанавливаем диалог с крымскими татарами, в том числе с их руководством», - добавил он.

«Но никаких ультиматумов мы не принимаем как условие. Хотите выходить - выходите, какие проблемы? Власть устойчива, власть располагает достаточным резервом специалистов, кто-то выйдет, значит, сразу заменим, и люди будут работать нормально», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

В то же время глава правительства рассчитывает, что в ходе диалога власть и крымские татары достигнут компромисса.