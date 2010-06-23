Оппозиции прочат превращение в «доноров» для новых политпроектов

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ заявляет, что оппозиции без коррекции собственной стратегии нет смысла инициировать внеочередные парламентские выборы, а также рассчитывать на сохранение нынешнего представительства в местных органах власти.

Об этом говорится в комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО, переданном агентству УНИАН.

По мнению политолога, опасность для оппозиции превратиться в «доноров» для новых политических проектов – очень реальная. «И это неминуемо произойдет в случае, если спикеры этих партий не предложат обществу вполне реальные и конструктивные механизмы решения актуальных проблем – прежде всего, не идеологического, а социально-бытового характера», - убежден замдиректора АМС.

При этом, говоря о новых технологических проектах, А.ГОЛОБУЦКИЙ прогнозирует, что на ближайших выборах в местных органах власти они будут «подбирать» протестный электорат БЮТ, НУНС, Блока Литвина, и в меньшей степени – Партии регионов и КПУ.

«Эти промежуточные выборы подтвердили корректность тезиса об усталости избирателя от деструктивной дискуссии со стороны оппозиции. Новые технологические проекты, такие как «Коммунальный фронт», «зеленые» и прочие будут отбирать именно такой, разуверившийся протестный электорат. Поэтому если БЮТ, НУ-НС и Блок Литвина не смогут выработать адекватную и эффективную стратегию политической коммуникации, они станут «донорами» не только для таких проектов, как «Сильная Украина» Сергея ТИГИПКО и «Фронт перемен» Арсения ЯЦЕНЮКА, но и для менее раскрученных, но демонстрирующих стойкую тенденцию к завоеванию популярности движений», - пояснил эксперт.