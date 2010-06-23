Губернатор заявляет, что нынешняя власть «послана Богом»

Председатель Хмельницкой областной государственной администрации Василий ЯДУХА считает, что нынешняя власть страны “послана Богом”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания коллегии облгосадминистрации.

“Эта власть - от Бога. А поэтому нужно в сторону отбросить политические вкусы, и работать на ее авторитет”, - сказал губернатор.

Во время вступительного слова В.ЯДУХА отметил, что Хмельницкая облгосадминистрация планирует вырастить новых лидеров, которые в ближайшем будущем займут места в государственной службе.

“Именно от профессионализма госслужащих, их государственнического подхода к решению экономических и социальных проблем, политической зрелости, патриотизма и порядочности зависит состояние дел в отраслях и развитии Хмельниччины в целом”, - убежден руководитель области.