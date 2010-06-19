Попов говорит, что в КГГА уже двух арестовали, и это еще не конец

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ заявляет, что киевская властная команда будет «кардинально изменена».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире телеканала «Интер».

По словам А.ПОПОВА, «критерием, который будет основополагающим, прежде всего честность». Он добавил, что с его назначением «уже двое человек в администрации арестованы, и правоохранительные органы на сегодняшний день продолжают работу». «И если у них (правоохранителей) будут причины, доказанные факты их (чиновников мэрии) участия в коррупции или других правонарушениях, мы обязательно искореним этот негатив, который, к сожалению, имеет место в столице, – это коррупция и преступность», - заверил А.ПОПОВ.

«Это принципиальный вопрос, и здесь никаких компромиссов не будет», - сказал А.ПОПОВ, отметив, что именно этот негатив, по его мнению, наиболее мешает развиваться столице.

Также А.ПОПОВ заявил, что между ним и мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ состоялся разговор, и «мы договорились, что я занимаюсь исполнительной властью, хозяйственной деятельностью, а он - политикой». «Я не претендую на политику и надеюсь, что он не будет претендовать на мои полномочия», - сказал А.ПОПОВ.

«Я не вижу в этом проблемы, я уходил с поста министра, то есть у меня есть определенные возможности ставить определенные условия», - добавил он, подчеркнув, что «мы об этих условиях договорились, и я считаю, что мы сработаемся в этом направлении и не будем друг другу мешать».