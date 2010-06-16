Киселев предлагает установить, что Голодомор трагедия, а не геноцид

Народный депутат Василий КИСЕЛЕВ (внефракционный) предлагает Верховной Раде Украины внести изменения в Закон "О Голодоморе 1932-1933 годов".

Соответствующий проект закона был зарегистрирован сегодня в ВР.

В частности, В.КИСЕЛЕВ предлагает внести изменения в статью первую соответствующего закона. В комментарии УНИАН депутат сказал, что действующая редакция закона предусматривает, что "Голодомор 1932-1933 годов в Украине является геноцидом украинского народа". В то же время, отметил народный депутат, предложенные им изменения предусматривают, что "Голодомор является трагедией украинского народа". "Голодомор как явление никто не отрицает, но это, скорее, трагедия, а не геноцид", - сказал В.КИСЕЛЕВ.

Справка УНИАН. Парламенты Эстонии, Австралии, Канады, Венгрии, Литвы, Грузии, Польши, Перу, Парагвая, Эквадора, Колумбии, Мексики и Латвии официально признали Голодомор актом геноцида украинского народа.