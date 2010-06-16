Сегодня инвалиды платят налог за полученную в подарок коляску?

Народный депутат Украины, глава Благотворительного фонда своего имени Александр ФЕЛЬДМАН убежден, что оптимизация украинского законодательства по благотворительности приведет эту сферу к европейскому уровню.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, так он прокомментировал сегодняшнее подписание представителями крупнейших благотворительных фондов Украины Меморандума в поддержку законопроектов «О благотворительности и благотворительных организациях» и «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно уменьшения налоговой нагрузки на получателя благотворительной помощи)».

«Эти законопроекты приведут закон о благотворительности в соответствие с европейскими нормами. При действующем законодательстве не каждый инвалид, которому благотворительный фонд готов подарить инвалидную коляску готов принять такой подарок, зная, что он должен будет платить за нее налог» - в частности заявил А.ФЕЛЬДМАН, который является соавтором данных законопроектов.

Также, по его словам, в мощной государственной поддержке нуждается отечественное меценатство, поскольку эта деятельность сталкивается с невероятным количеством трудностей.

«Инфраструктура отечественных музеев, галерей, театров – это такое же точно Евро-2012, привлекающее туристов и двигающее экономику, с одним только отличием – оно не закончится и останется в Украине навсегда. Хороший музей - это такой же двигатель развития, как завод или стадион – эту мысль стоит более активно доносить до украинского законотворца и чиновника», - подчеркнул А.ФЕЛЬДМАН.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве представители крупнейших благотворительных фондов Украины подписали “Меморандум благотворителей” в поддержку реформирования законодательства, касающегося благотворительной деятельности.

По словам руководителя программ Украинского независимого центра политических исследований, координатора рабочей группы по реформе законодательства в благотворительной сфере Максима ЛАЦИБЫ, законопроекты по благотворительности уже поданы в Верховную Раду.

Они существенно упростят процедуру регистрации и создания благотворительной структуры в Украине, повысят контроль со стороны благотворителя за средствами, которые передаются для благотворительных целей, уменьшат налоговую нагрузку на гражданина, который получил помощь, будут способствовать введению новых механизмов благотворительной деятельности, - отметил М.ЛАЦИБА.

Меморандум подписали директора: Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины», фонда “Восточная Европа”, МБФ «Возрождение», Фонда Виктора Пинчука, Фонда Александра Фельдмана, БФ «Украина 3000», БФ «Open Ukraine», Фонда Елены Франчук «АнтиСПИД», Фонда братьев Кличко, МБФ «Каритас Украина», Фонда Святослава Вакарчука «Люди Майбутнього».