Эксперт: пока Россия не поймет, чего хочет, у нее будут проблемы

Отсутствие своего государственного проекта осложняет отношения России с ее партнерами.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое мнение высказал директор Международного института политической экспертизы (Россия) Евгений МИНЧЕНКО, выступая в ходе круглого стола на тему: «Украина - Россия: итоги полугодия» в Москве.

«Насколько соотносятся украинский и российский проект? Проблема в том, что у России своего государственного проекта, по моему глубокому убеждению, нет. Есть три конкурирующих концепции», - сказал Е.МИНЧЕНКО.

По его словам, первая концепция - «Страна - экономический эгоист» - предполагает переход со всеми партнерами на рыночные отношения. Эксперт отметил, что такую позицию иногда озвучивают лидеры России и российских корпораций.

Вторая концепция, по его мнению, это концепция «Русского мира», которая «рассматривает нас как принадлежащих к одной большой цивилизации». Причем концепция «Русского мира» очень часто входит в противоречие с первым подходом.

Третья концепция - «Тоже Европа» - предполагает развитие отношений на основе европейских ценностей.

«Пока Россия сама не определится, какой проект она предлагает, у нее будут проблемы с ее потенциальными союзниками», - считает Е.МИНЧЕНКО.