Литвин: трудно объяснить украинцам такую дискриминацию со стороны ЕС

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН обратится в парламент Германии с просьбой поддержать введение безвизового режима между ЕС и Украиной.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, об этом В.ЛИТВИН заявил в интервью немецкой газете "Парламент" в канун своего официального визита в Федеративную Республику Германия.

"Мы будем поднимать перед немецкими коллегами вопрос поддержки Бундестагом усилий Украины по внедрения безвизового режима", - сказал В.ЛИТВИН.

По его мнению, введение безвизового режима является одним из ключевых вопросов в диалоге Украина-ЕС.

"Оно непосредственно касается доступа к демократическим ценностям Запада, которые исповедует и Украина, но этот доступ по непонятным для нас причинам является ограниченным. Нам тяжело объяснить рядовым украинцам такое фактически дискриминационное положение на фоне безвизового режима для граждан стран ЕС, в том числе Германии", - отметил председатель ВР.

В.ЛИТВИН считает, что существующая визовая политика ЕС по отношению к Украине "не только не отвечает, а, напротив, противоречит Лиссабонскому договору, который предусматривает строительство Европы граждан". "Не думаю, что в интересах Европы или Германии оставлять украинскую молодежь, как и общество в целом, вне европейского объединительного процесса", - объяснил он.

По убеждению председателя ВР, назрело время прекратить рассмотрение вопроса визовой либерализации сквозь призму "визового скандала" 2005 года.

"Как это не досадно, но мои соотечественники оказались заложниками внутриполитической борьбы в Германии, которая давно признается немецким политикумом. Считаю, что Бундестаг мог бы выступить с инициативой поддержки визовой либерализации для граждан Украины, в т.ч. в контексте реализации Плана действий безвизового режима", - сказал В.ЛИТВИН.

По мнению председателя ВР, это было бы практическим сигналом восстановления справедливости по отношению к украинцам и реальной поддержки Украины как европейского государства.