Хорошковский обещает уйти, если его кто-то поймает на лжи

Председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ обещает уйти с должности, если кто-то докажет, что он и дальше руководит телеканалом «Интер».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с журналистами, представляющие движение «Стоп цензуре!».

В.ХОРОШКОВСКИЙ отметил, что после того как занял должность руководителя СБУ, он в соответствии с законодательством передал всю свою собственность в управление другим лицам и таким образом сегодня не имеет никакого отношения к телеканалу «Интер».

«Я не занимаюсь телеканалом «Интер» вообще, я не руковожу телеканалом «Интер», я там даже не бываю», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

При этом он добавил: «Я заявляю: если меня кто-то поймает на лжи, я готов уйти с государственной должности».